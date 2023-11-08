ورش ولقاءات حول "تعزيز الانتماء" للأطفال بروضة السيدة زينب

شهدت روضة السيدة زينب مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لتقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن بالمناطق المطورة بديل العشوائيات.

بدأت الفعاليات التي قدمها قصر ثقافة 25 يناير بلقاء بعنوان "الانتماء للوطن" تحدثت خلاله فاطمة شعبان عما يستحقه الوطن من ولاء وانتماء من أبنائه، مؤكدة على ضرورة أن يفخر كل مصري بوطنه كونه الأرض التي ننتمي إليها، ونتشارك فيها التاريخ والمصير.

تلى ذلك مسابقة ثقافية بعنوان "دول وأعلام" حول المعلومات الأساسية لعدد من الدول مثل موقعها على الخريطة، عملتها، عاصمتها والعلم الخاص بها.

وتضمنت الأنشطة المقامة بإشراف د. چيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل ورشتين فنيتين احتفالا بعيد الطفولة تضمنت الورشة الأولى تصميم أقنعة للوجه بالفوم الملون تنفيذ وفاء أبو الفضل، وتضمنت الورشة الثانية تعليم الأطفال الطباعة بالاستنسل تدريب ناريمان نبيل، بينما نفذت الفنانة إيمان حمدي ورشة أشغال يدوية لتصميم حقائب وحافظات نقود من الجلد.

يأتي ذلك استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.