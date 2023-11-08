مناقشة "دور الفن في قبول الآخر" ضمن برنامج تعزيز القيم بالمنيا

شهدت مدرسة بني حماد الإعدادية المشتركة بقرية الحواصلية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ببرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن خطط العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا.

بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان "دور الفن فى قبول الآخر" أدارتها د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، بحضور كل من الفنان خالد عبد الراضي، والشاعر طه علي.

استهل "عبد الراضي" حديثه عن الفن التشكيلي ودوره في التعبير عن القضايا الوطنية، مشيرا إلى حادثة قطار ديرمواس وتصدى الأهالى للاحتلال الإنجليزي، وكيف تم التعبير عن ذلك برسم لوحة فنية معبرة.

من جانبها أكدت مدير عام ثقافة المنيا على دور الفن في الارتقاء بالنفس، وتقريب الشعوب والحضارات بما ينقله من تجارب إنسانية وفكرية مبدعة وجديدة.

كما أوضحت دور الفن فى رفع معنويات الأفراد وتحفيزهم كما هو في الأغاني الوطنية التي تؤثر في النفوس وتشحذ الهمم.

واختتم الشاعر طه علي الندوة بالحديث عن كيفية تناول الأدباء الموضوعات الوطنية فى أعمالهم الشعرية والقصصية عبر العصور المختلفة.

وضمن الأنشطة الثقافية المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي أقيمت ورشة أشغال يدوية تضمنت تدريب الطلاب على كيفية تصميم مفرش وحقيبة من الخيوط الملونة تدريب كل من زينب مصطفى، حنان مخلوف، ومنى خليفة، تلاها عرض الفيلم الدرامي المصري "الممر" ضمن نشاط نادي السينما.

برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، يقام بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى محافظة المنيا.