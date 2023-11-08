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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة بحر باندا قبالة شرق إندونيسيا على بعد أكثر من 300 كلم من السواحل، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، الأربعاء.

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وأوضح المعهد أن الزلزال الذي أعلن بداية أن قوته بلغت 6.9 درجة، وقع عند الساعة 11:53 (04,53 ت غ) على عمق 10 كلم وعلى مسافة أكثر من 340 كلم من أقرب نقطة في البر، ولم يصدر على إثره أي تحذير من موجات تسونامي.

 

وشعر سكان بلدة سامولاكي في جزر تانيمبار التابعة لإندونيسيا بهزة أرضية جراء الزلزال، وفق ما أفادت الوكالة المحلية للرصد الجوي والمناخي والجيوفيزيائي.

 

وقال لامبارت تاتانغ الذي يقطن في البلدة لوكالة فرانس برس، إن "الهزة كانت قوية جدا. لكن الناس هنا لم يشعروا بالذعر. لقد اعتدنا الهزات".

 

وأضاف الرجل البالغ 41 عاما، أن تعامل السكان بهدوء مع الزلزال أتى "خصوصا بعدما عملنا بعدم صدور أي تحذير من تسونامي، لذا فالحياة عادية الآن".

 

وفي وقت سابق، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا قوته 6.9 درجة هز منطقة بحر باندا في إندونيسيا، اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا وعلى عمق 146 كيلومترا.

 

وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي، إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.

 

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

 

وفي نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

 

وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدّى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة في مقدّمها سريلانكا والهند وتايلاند.

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