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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يحصد أرباح طائلة بعد انتصاره على باريس سان جيرمان

ميلان
ميلان

أنتصر إي سي ميلان  على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ميلان يهزم باريس سان جيرمان بثنائية في قمة الجولة الرابعة من دوري الأبطال

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دوري الأبطال ..باريس سان جيرمان يتعادل مع ميلان في الشوط الأول


وحصد نادي ميلان مبلغ 10 مليون يورو ونصف مليون من وراء مباراة الأمس أمام باريس سان جيرمان، فضلا عن تحقيقه انتصار مهم عليهم.

وتواجد في ملعب سان سيرو 75 ألف و649 مشجع في المباراة ليحصد النادي الإيطالي بعد الحضور الجماهيري الكبير أكثر من 7 مليون يورو أرباح.

بالإضافة إلى مبلغ 2.8 مليون يورو تذهب للفريق الفائز في المباراة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث في المجموعة فيما يتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا دورتموند.
 

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