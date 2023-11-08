الإيقاع بعصابة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالدقهلية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطهم، وبحوزتهم (39 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين" وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية – عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية "مزورة ومعدة للتزوير" - مجموعة من "تراخيص القيادة والتسيير" - وشهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات - شهادات ميلاد ووفاة - سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار - محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - طوابع "مزورة" منسوب لجهات مختلفة- 3 طباعة – جهاز لاب توب – كمبيوتر - جهاز تقطيع وتغليف - 3 حبارة "تستخدم فى عمليات التزوير" - مبالغ مالية "عملات مالية أجنبية ومحلية"- 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المحررات الرسمية باستخدام المضبوطات المشار إليها وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس متهم بالاتجار في الهيروين بالتجمع



أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، قرارًا بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات،

أوضحت التحقيقات، قيام بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وتضمنت اعترافات المتهم، حيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

فيما أصدرت نيابة دار السلام، قراراً بتجديد حبس عاطلين على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة.

كما أظهر الفحص أن المجني عليهما أكدا تعرفهما على شخصين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".

وبإجراء التحقيقات أمكن التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" ، وربة منزل) ، تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب".