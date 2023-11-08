"البادية فى عيون الشعراء".. لقاء شعري بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز

خلال ذلك عقد بيت ثقافة اطسا لقاء شعري لنادى أدب البادية بعنوان '' البادية فى عيون الشعراء''، بديوان عام الوحدة المحلية بقرية الغرق، تحدث خلاله الأديب رمضان ابراهيم، عن تعريف البادية بأنها منطقة تقع غالبيتها فى الصحاري، مثل صحارى شمال أفريقيا، ويعملون فى رعى الأغنام والجمال، وتتميز حياتهم بالبساطة، وابتعادهم عن التحضر والتقدم، كما أن من عادات البدو وما يتميزون به، الشجاعة، والوفاء،والكرم والصدق، والعفو عند المقدرة والتسامح.

فيما أوضح الشاعر هانى فرج، أهمية الشعر عند البدو، فالشعر ديوان العرب، وهو لسان حال البدو، حفاظا على التراث واللهجة المتوارثة، جيلا بعد جيل، ويتميز الشعر البدوى بأنه عربى الأصل، مرتجل باللغة البدوية العامية، كما يتميز أيضا بالعفوية، والحفاظ على القيم والأخلاق فيه محافظا على القيم الاجتماعية والدينية، ورغم تواجد أبناء البادية في المناطق الصحراوية الا أن هناك شريحة كبيرة منهم انتقلت إلى المدن للعيش فيها لارتباط غالبيتهم بأعمالهم في المدينة، مشيرا إلى التحاق أبناء البادية بالتعليم وتفوقهم فيه، ووصولهم إلى كافة الوظائف التنفيذية والشعبية، والذين أثبتوا فيها جدارة قيادية تعود إلى جمعهم بين الشجاعة والإقدام والفطنة البدوية.

وعقدت مكتبة الكعابي التابعة لفرع ثقافة الفيوم ورشة حكي لقصة بعنوان "حكايات السفن"، للمؤلف مدحت منصور، أدارتها ميرفت كمال زيان أمينة المكتبة، تناقش القصة حكاية سفن شهيرة عبر التاريخ، جعلها الله آية من آياته.

"أهمية السلام العالمي للمجتمعات".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة قلمشاة محاضرة ثقافية بعنوان '' أهمية السلام العالمي للمجتمعات''، تحدثت خلالها حنان عزت مسئول النادي النسائي بقلمشاة، حول مفهوم السلام بأنه التعايش السلمي، ونبذ العنف والحرب، وحل المشكلات التي تؤدي إليها، لأن الحرب يسهل تحديد بدايتها، ولكن من الصعب معرفة توابعها، ومتى تنتهي، وبدون السلام لا تتحقق التنمية، ولا يتبقي إلا الدمار والهلاك، ومن أجل ذلك دعت جميع الأديان إلى السلام والتسامح، ونبذ العنف والتطرف.