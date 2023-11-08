القبض على 3 أشقاء لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص في البساتين

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشقاء بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

‏تحرير 64 ألف مخالفة مرورية خلال يوم



شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64579) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(12228) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(543) مخالفة السير بدون تراخيص.

(51) مخالفة دراجة نارية.

(1638) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(23) مخالفة موقف عشوائى.

(10) مخالفات شروط التراخيص.

رصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



