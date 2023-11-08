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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عاجل.. تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في غزة

الطاقة الفلسطينية
الطاقة الفلسطينية

أعلنت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، عن تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك حسبما جاء على لسان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية. 

رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية

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رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: غزة لم تكن صالحة للحياة بعد الآن (شاهد)

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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر لن تسمح لإسرائيل بتنفيذ مخطط التهجير (فيديو)

وفي وقت سابق، أكد ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أنه يترتب على فصل الكهرباء عن قطاع غزة، الكثير من المآسي والمشكلات والكوارث، وستكون هذه مجزرة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة توقف الكهرباء عن تزويد المرافق الحيوية مثل المستشفيات.
وأضاف "ملحم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن إمداد المحطة بالوقود ورفض الجانب الإسرائيلي توفير الإمدادات، وقصف معبر رفح بالأمس، ولن يكون هناك إمكانية لإيصال الوقود لقطاع غزة”.

ونوه إلى أن قطاع الطاقة في غزة لم يعد موجودًا، فلا توجد كهرباء أو وقود وتم فصل جميع خطوط التغذية وتزويد الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي منذ أيام، ثم وقف محطة توليد الكهرباء عن العمل نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

مستشفيات غزة:


وذكر رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أن المستشفيات يوجد لديها موارد خاصة ستعمل لمدة 4 أيام ثم تتوقف عن العمل نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لوجود المولدات، مضيفًا: “توقف المستشفيات عن العمل بالإضافة إلى محطات ضخ المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ما سيؤثر على البيئة، ولن تكون غزة صالحة للحياة بعد الآن”.

ومن جانب أخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددًا على ضرورة ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو احتلال للقطاع.

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