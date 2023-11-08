إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

أصيب 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة. أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم الجامعي، قددإستقبل 9 أشخاص مصابين وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري دمو بحوالي كيلو ، وإنقلب بهم، وتراوحت الإصابات بين حزمات وكسور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفي حادث سابق أصيب ٥ أشخاص في حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل، وتوكتوك، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، قبل كمين الروس بحوالي 5 كيلو متر، تم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بلواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل وتوكتوك، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، قبل كمين الروس، بـ 5 كيلو متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وقامت قوات الشرطة بإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث اخرتمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية نقاليفة، بمركز سنورس، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة، بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحريق، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي المنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.