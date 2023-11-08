نتائج مُبهرة للحملات الأمنية لضبط مُروجي المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط

واصل قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام – كمية من مخدر البانجووزنت 3 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين -عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش– فرد محلى –طبنجة- عدد من الطلقات) بحوزة 6متهمين لهم معلومات جنائية، يجانب تنفيذ (842) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش -2فرد محلى-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

حبس متهم بالاتجار في الهيروين بالتجمع



أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، قرارًا بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات،

أوضحت التحقيقات، قيام بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وتضمنت اعترافات المتهم، حيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.