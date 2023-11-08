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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1169 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية العزيمة بأبوالمطامير بالبحيرةالكشف على 1169

الفحوصات الطبية
الفحوصات الطبية

 

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعه، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية العزيمة بأبوالمطامير ،على مدار يومين ، تم خلالها الكشف على 1169 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 8 عيادات طبية  .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة 328 - عيادة الأطفال 259 - الجراحة 131 - النساء 102- تنظيم الأسرة 24- العظام 231 - الأسنان 94 )

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية ،وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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