محافظ أسيوط:تنظيم فعاليات وأنشطة بزيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة لمدارس الفتح وحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للامكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة مشيراً إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط عدد من الندوات بالمدارس والفعاليات لزﻳﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ من بينها مدرسة الواسطى الثانوية المشتركة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴة لقرية الواسطى بمركز ومدينة الفتح، وإقامة ندوة بعنوان "التصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة" بمدرسة الشهيد محمد بدري أحمد للتعليم الأساسي للوحدة المحلية لقرية المعصرة بمركز ومدينة الفتح فضلاً عن زيارة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بتنفيذ ورش تحسين الخط العربي وذلك بمشاركة محمد عبده بخيت رئيس المجلس القومي للسكان، وخالد ابراهيم مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤن البيئة، وباسم بإدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤن البيئة، ونهى همام ثابت بجهاز شئون البيئة، وحمدي حسين عبدالقادر مدير المدرسة لتوعية الأطفال والتلاميذ بقضايا مجتمعية كمخاطر الزيادة السكانية ومخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة وغيرها من القضايا.