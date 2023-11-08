مياه سوهاج تعلن موعد اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب امن وذلك فى الفترة من 19 نوفمبر 2023 الى 28 من نفس الشهر صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب فى الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر.

واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية انه يمكن التعرف على مقر المقابلة وتوقيتها من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى.

واشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه تجرى المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية وانه على كل متقدم الحضور وفقاً للجدول والكشوف المعلنة على موقع الشركة واحضار اصل بطاقة الرقم القومى.