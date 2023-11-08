قنصل دولة الصين يؤكد اهمية التعاون بين الصين والاسكندرية

اكد يانج يى قنصل عام دولة الصين بالاسكندرية على اهمية التعاون بين مقاطعة شاندوينج والاسكندرية وخاصة ان ميناء شاندونج هو خامس اكبر ميناء فى العالم .واعرب قنصل عام الصين عن سعادته بوجوده بالاسكندرية وزيارته للمزارات الرئيسية بها والتى تؤكد على عراقة هذه المدينة.

كما عبر عن اعجابه بتاريخ مصر الطويل .جاء ذلك خلال لقاء قنصل عام الصين مع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وجين هوى القنصل الثاني للصين، برفقتهم وفد رفيع المستوى من مقاطعة شاندونج الصينية، وذلك للتأكيد على الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

رحب المحافظ بالوفد بمدينة الإسكندرية، العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر، عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة وقوية وقديمة، وثمن التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.