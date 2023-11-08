الانزلاق الغضروفي.. أسبابه وطرق الوقاية

الانزلاق الغضروفي.. يحدث الانزلاق الغضروفي بسبب ضعف عضلات العنق والظهر التي تعد الداعم الأساسي في العمود الفقري وتحدث انزلاقًا للغضاريف الموجودة بين الفقرات العظمية العنقية والفقرية.

تحذيرات وزارة الصحة والسكان

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من الانزلاق الغضروفي الذي يحدث لمختلف الفئات، موضحة أن الانزلاق هو بروز الأقراص الغضروفية الموجود بين فقرات العمود الفقري والمسئول عن تقليل الاحتكاك بينها.

أسباب حدوث الانزلاق الغضروفي

وتتمثل أسباب حدوث الانزلاق الغضروفي كالآتي:

ضعف عضلات الظهر والرقبة

الحركات الخاطئة أثناء ممارسة العمل أو ممارسة الرياضة

بعض الحوادث وإصابات الظهر

التقدم في السن

زيادة الوزن

حمل الأشياء الثقيلة

كما يحدث الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر نتيجة ضغوط خارجية تسبب ضغطًا التوائيًا على الفقرات السفلية وعلى الغضاريف الموجودة بينها، ويبدأ المرض عندما تصبح الحلقة الخارجية للفقرات ضعيفة أو ممزقة وتسمح للجزء الداخلي بالانزلاق، وهو ما يسبب انزلاق الديسك وهي مشكلة تصيب الشباب وكبار السن مابين 20 إلى 50 عامًا على حد سواء.

طرق الوقاية

الحفاظ على وزن صحي لأن الوزن الزائد يضغط على أسفل الظهر.

تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لأنه يؤثر على صحة العمود الفقري بشكل عام.

ممارسة الرياضة بانتظام مع التركيز على التمارين التي تقوي عضلات الظهر والبطن لدعم العمود الفقري.

استخدام تقنيات الرفع المناسبة وذلك عن طريق عدم الانحناء عند الخصر، وثني الركبتين مع الحفاظ على استقامة الظهر، واستخدام عضلات الساق القوية للمساعدة في دعم الحمل.