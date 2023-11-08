قوافل حياة كريمة تبدأ اولى محطاتها لشهر نوفمبر براس غارب

تنطلق اليوم الأربعاء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال نوفمبر الجارى، والتى من المقرر لها أن تنطلق اليوم الأربعاء من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب وتستغرق يومين.



وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتمت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.



وتنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من قرية الأمل برأس غارب بعد الانتهاء من الكشف الطبى هناك غدا الخميس المقبل إلى قرية

وتنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من وحدة الأمل الصحية برأس غارب اليوم وغدا الخميس ثم تنتقل إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستغرق فيها يومين الجمعة والسبت المقبلين 10 و11 نوفمبر، ومنها إل قرية المستعمرة جنوب مدينةالقصير وتستغرق يومين الأحد والاثنين 12و13نوفمبر



تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل، ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين، ثم بعد ذلك قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين، ثم العودة إلى الشمال حيث مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء والخميس 23 و24 نوفمبر



جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر قامت بالكشف على 1437 مواطن خلال شهر أكتوبر ، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر

وأجرت القوافل التى بدأت من شمال البحر الأحمر وتحديدا من إحدى قرى مدينة رأس غارب بقرية الزعفرانة ، قام فريق القوافل بتنظيم 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر اكتوبر استغرقت مدة 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين و سفاجا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.



من جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1437 حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177 حالة

و أضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر