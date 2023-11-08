جزائرية وضعت «السحر» في مكتب محامٍ ينتظهرها الحبس 3 سنوات

تواجه سيدة جزائرية عقوبة الحبس 3 سنوات بعد تورطها في وضع السحر داخل مكتب محامٍ في مدينة شراقة غرب العاصمة الجزائر.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "النهار" أن وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح شراقة طلب توقيع عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات وتغريمها بمبلغ 100 ألف دينار.

وأدينت السيدة الأربعينية بوضع أعمال سحر داخل مكتب محامي؛ انتقامًا منه بعدما كان خصمًا لها في قضايا منظورة أمام القضاء، ورصدتها كاميرات المراقبة وهي تضع الأعمال في المكتب.

وذكرت هيئة الدفاع عن الضحية أن زوج المتهمة أقر بما قامت به زوجته في أقواله أمام جهات التحقيق، وأنه هو من أوصلها إلى مكتب المحامي، وحدد القاضي جلسة 21 نوفمبر للنطق بالحكم.

من جهة أخرى، ألقى الأمن الجزائري القبض على 4 أشخاص بتهمة تكوين عصابة لسرقة رؤوس الأبقار من المزارعين، بناء على شكاوى تقدم بها عدد من الضحايا، تفيد بسرقة رؤوس أبقار من حظائرهم.

وباشرت عناصر الدرك الوطني تحرياتها المكثفة لضبط المتهمين، وتمكنت من تحديد مكان وجود الأبقار والمتهمين، ونجحت في إعادة 12 بقرة وعجل إلى أصحابها، وتقديم المشتبه بهم إلى النيابة بتهمة السرقة.

