رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي: قللنا من قدرة "حماس" العسكرية

اعترف آرييه درعي، رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتقليل بلاده من القدرة العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية.

وأجرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع درعي، عضو الكنيست، أوضح من خلالها أن إسرائيل قللت أو استهانت بقدرة حركة حماس العسكرية، مضيفا أنه اعتقد أن الجيش الإسرائيلي هو الأقوى.

وأكد رئيس حزب "شاس" اليميني المتطرف أن بلاده سجلت حالة من الفشل أمام حركة حماس، ليس لجهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" وحده، بل الحكومة والجيش الإسرائيليين أيضا.

وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها نجحوا بتدمير 15 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا شمالي قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أن "كتائب القسام" دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في مختلف محاور القتال بعشرات القذائف المدفعية.

كما وأعلنت "كتائب القسام" إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب وضواحيها.