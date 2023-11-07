الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قمة إسلامية في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي


تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وندد رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تتضمن قتلاً وهدماً وتهجيراً قسرياً وحصاراً خانقاً وجائراً لإبادة سكان غزة، وكذلك ممارسات إسرائيل في بقية الأراضي المحتلة.

وأكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لقضيته العادلة واسترداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وحق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين.

مواد متعلقة

أبو الغيط: نتطلع الي المشاركة في ‎قمة ناجحة بمصر لوضع حد لمعاناة أهل غزه
الجريدة الورقية