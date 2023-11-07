قمة إسلامية في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني



تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وندد رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تتضمن قتلاً وهدماً وتهجيراً قسرياً وحصاراً خانقاً وجائراً لإبادة سكان غزة، وكذلك ممارسات إسرائيل في بقية الأراضي المحتلة.

وأكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لقضيته العادلة واسترداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وحق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين.