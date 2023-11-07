الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة "تريلا" بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل تريلا على الطريق الدولي بعد كارتة عيون موسي باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة جنوب سيناء. 


تلقَّى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخصين أثر انقلاب سيارة نقل تريلا بمقطورة تحمل لوحات رقم (م ا ق - ٣٢٦٨ )على الطريق الدولي بعد كارتة عيون موسي باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي وأسفر الحادث عن إصابة كلا من :-

محمد رضا صالح -  ٣٠ سنة - الغربية .
ابراهيم احمد شاهين - ١٤ سنة - الغربية .

 وتم نقل المصابين الي مستشفي راس سدر المركزي بجنوب سيناء لإسعاف المصابين .
 

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