إصابة شخصين في انقلاب سيارة "تريلا" بجنوب سيناء

أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل تريلا على الطريق الدولي بعد كارتة عيون موسي باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة جنوب سيناء.



تلقَّى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخصين أثر انقلاب سيارة نقل تريلا بمقطورة تحمل لوحات رقم (م ا ق - ٣٢٦٨ )على الطريق الدولي بعد كارتة عيون موسي باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي وأسفر الحادث عن إصابة كلا من :-

محمد رضا صالح - ٣٠ سنة - الغربية .

ابراهيم احمد شاهين - ١٤ سنة - الغربية .

وتم نقل المصابين الي مستشفي راس سدر المركزي بجنوب سيناء لإسعاف المصابين .

