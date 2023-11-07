البطن البارزة علامة على وظيفة الأمعاء تعمل بشكل جيد

وفقا لخبير التغذية دواين ميلور، فإن البطن البارزة بدلا من البطن المسطح قد يكون علامة على وظيفة الأمعاء السليمة والصحة الجيدة.

في مقابلة مع صحيفة الغارديان، قال خبير التغذية ميلور إنه غالبًا ما يُقال للناس إنهم بحاجة إلى الحصول على معدة مسطحة، في حين أن ذلك قد لا يكون هو القاعدة الفسيولوجية.

وأوضح الأخصائي أن الناس لديهم أشكال مختلفة للمعدة، لذا فإن البطن البارز بالنسبة للكثيرين هو شكل مختلف من القاعدة التشريحية.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف اختصاصي التغذية ميلور، أن البطن البارز يمكن أن يشير إلى وظيفة الأمعاء الجيدة على وجه الخصوص، تصبح المعدة أكثر محدبة بسبب الغازات الناتجة عن حقيقة أن الألياف التي يتم الحصول عليها من الطعام قد بدأت تتم معالجتها بواسطة البكتيريا المعوية إلى جانب إنتاج المواد المفيدة.

يعد عدم وجود معدة مسطحة عند النساء أيضًا ظاهرة طبيعية ومحددة من الناحية الفسيولوجية، حيث توجد أعضاء الجهاز التناسلي في أسفل البطن ما يمكن أن يجعل بطن المرأة أكبر هو التهاب بطانة الرحم، واحتباس السوائل، والتغيرات الهرمونية.

بعض العادات التي تثير التراكم النشط للغازات في الجهاز الهضمي يمكن أن تؤثر أيضًا على مظهر البطن المنتفخ ويمكن أن يحدث هذا بسبب التثاؤب المتكرر أو مضغ العلكة أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو التحدث أثناء تناول الطعام.