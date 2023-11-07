عدد معين من الشامات يدل على إصابتك بسرطان الجلد.. طبيبة توضح

قالت طبيب الأورام مكسيم أستراخانتسيف، إن الشامات العديدة الموجودة على الجسم يمكن أن تعني زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضحت طبيبة الأورام أستراخانتسيف أن الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الشامات يجب أن يهتموا بحماية بشرتهم وبحسب الطبيب، فإن وجود عدد معين من الشامات يعني الميل إلى الإصابة بالورم الميلانيني وإذا كان هناك أكثر من 50 منهم، فإن الشخص في خطر.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم أكثر من 50 شامة لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد، وهو نوع عدواني من سرطان الجلد، وأضافت أستراخانتسيف في تعليق لـ RIAMO: "يجب عليهم حماية بشرتهم من الأشعة فوق البنفسجية بعناية أكبر".

ونوهت المتخصصة إلى أنه خلال العطلة الصيفية أو عند السفر إلى البلدان الحارة، من الضروري استخدام كريمات البشرة ذات مستوى عالٍ من الحماية من أشعة الشمس: ويجب أن يكون مُدرج عليها عامل حماية من الشمس SPF-50.

وإذا كانت إجازتك على الشاطئ، فمن الأفضل أن تذهب إلى الشاطئ خلال تلك الساعات التي لا تشرق فيها الشمس - يكون ذلك في الصباح الباكر قبل الساعة 10 صباحًا أو في المساء بعد الساعة 17 مساءً.

وأضاف أستراخانتسيف أن الجلد يتعرض أيضًا لأشعة الشمس في الشتاء بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشعة فوق البنفسجية لها خاصية الانعكاس من الثلج، وفي يوم مشمس وفي بيئة شتوية ثلجية، قد يتعرض الجلد لها بشكل خاص.

لكن الطبيب لفت الانتباه أيضا إلى أن ضوء الشمس بكمية معينة مهم للصحة، فهو يشجع الجسم على إنتاج فيتامين د، الذي له أهمية كبيرة لحالة العظام والمناعة، وإذا أفرطت في استخدام كريم الحماية من الشمس، فقد تعاني من نقص أشعة الشمس.