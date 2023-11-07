6 عادات غذائية تشكل ضررًا على المعدة

أوضحت المعالجة ناديجدا تشيرنيشوفا، أن التناوب بين الجوع والإفراط في تناول الطعام وكثرة الأطعمة المصنعة وتناول الطعام على عجل من أكثر عادات الأكل الضارة بالمعدة.

وعددت الدكتورة تشيرنيشوفا العوامل التي تساهم في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي وتجعل الإنسان عرضة للإصابة بأمراض المعدة، بما في ذلك القرحة، وسميت الإجهاد وردود الفعل الدفاعية الضعيفة وعدم القدرة على تحمله كأحدها.

وأشارت تشيرنيشوفا في مقابلة مع موقع "برافدا" إلى أن جميع الأمراض التي كان الشخص معرضاً للإصابة بها يمكن أن تبدأ في التطور تحت تأثير التوتر.

العادات الغذائية الأكثر ضرراً للمعدة:

الأكل غير المنتظم، عندما تتناوب فترات الجوع الطويلة مع تناول وجبات كبيرة بشكل مفرط.

الافتقار إلى الوجبات العادية، عندما يتم استهلاك الطعام على عجل، أثناء التنقل بين المهام.

عدم كفاية المضغ.

تناول الطعام بانتباه مشتت، عندما ينظر الشخص إلى التلفزيون أو الهاتف الذكي.

كمية كبيرة من الأطعمة المكررة والمنتجات شبه المصنعة في النظام الغذائي، ونقص الأغذية الطازجة والمعالجة الخفيفة.

نقص الألياف.

نقص الأطعمة المخمرة.