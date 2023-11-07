للنساء.. كيفية التعرف على قصور القلب والوقاية

تبدأ أمراض القلب والأوعية الدموية في أغلب الأحيان في منتصف العمر عند النساء، يبدأ هذا المرض في أغلب الأحيان بعد انقطاع الطمث، ولكن يمكن أن يحدث في وقت سابق.

مشاكل القلب خطيرة بشكل خاص بالنسبة للنساء

كما يعد التوتر أحد عوامل الخطر على القلب، وخاصة قلوب النساء أولاً وقبل كل شيء، من المرجح أن يكون للإجهاد طويل الأمد، الذي يحدث عندما يشعر الناس تحت الضغط، تأثير سلبي على مخاطر القلب والأوعية الدموية"، يوضح طبيب القلب ألكسندر كولوباييف لـ MedicForum.

في الواقع، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحاد إلى متلازمة تاكو تسوبو، وهو اعتلال عضلة القلب الإجهادي المعروف أيضًا باسم متلازمة القلب المنكسر وهذا ينطبق على النساء في 90 بالمائة من الحالات.

يمكن أن تثار هذه المتلازمة عند النساء بسبب المواقف العصيبة الحادة، مثل الانفصال عن الشريك، أو وفاة أحد أفراد أسرته، أو أزمات الحياة في أسوأ الحالات، القلب لا يعمل عمليا. يمكن تحديد ذلك باستخدام الموجات فوق الصوتية للقلب وفحص القسطرة القلبية.

كيفية علاج اعتلال عضلة القلب الإجهادي

إذا لم يكن القلب مقيدًا للغاية، يتم وصف حاصرات بيتا للمرضى، من بين أمور أخرى، لحماية القلب وتخفيف الضغط عليه في المرحلة الحادة، من المهم أيضًا الانتباه إلى اضطرابات ضربات القلب. وإذا وصل الأمر إلى النقطة التي يتوقف فيها القلب عن ضخ الدم بشكل طبيعي، فسوف يحتاج الضحايا إلى المراقبة في وحدة العناية المركزة مع مرور الوقت، يمكن للقلب أن يتعافى في كثير من الأحيان.

يحدث هذا عادة في غضون أربعة إلى خمسة أسابيع بعد ذلك، غالبًا ما لا تكون الاضطرابات الحركية في عضلة القلب ملحوظة العلاج عادة ما يكون مؤقتا.

وهناك ظاهرة أخرى تصيب النساء أثناء انقطاع الطمث وهي التمزق التلقائي لأوعية القلب، ما يسمى بالتشريح التلقائي.

ويجب أن يؤخذ سبب الأزمة القلبية في الاعتبار لدى النساء، خاصة بين سن 47 و53 عامًا، كما ويجب على النساء بالتأكيد قياس ضغط الصدر، يشرح الطبيب: ألم في الظهر أو مشاكل في الجزء العلوي من البطن، وتذكر أنها يمكن أن تأتي أيضًا من القلب.