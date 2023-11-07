وظائف خالية بجامعة الأزهر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إذ أعلنت جامعة الأزهر عن توفير عدة وظائف، لسد العجز فيها واستقبال طلبات الراغبين للعمل بها.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية، أعلنت عن وظائف جديدة بجامعة الأزهر، وهي:

- وظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة الشئون المالية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة شئون التعليم والطلاب، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة المكتبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة رعاية الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

طريقة التقديم :

التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة - إدارة الموارد البشرية، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

الشروط :

- أن يكون من العاملين في جامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبيرز

- ألا يكون محال إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

تقديم الأوراق التالية:

- بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها

- صورة من أخر مؤهل

- رقم الهاتف

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، وناشدت من يرغب في التقدم لهذه الوظيفة التوجه إلى مقر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة- إدارة الموارد البشرية- في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير عام الشئون الادارية بمستشفي باب الشعرية الجامعي.

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببورسعيد.

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.

وأعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير كلية القرأن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.