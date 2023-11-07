مايكروسوفت تسمح لصانعي ألعاب Xbox باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم القصة والشخصيات غير القابلة للعب

تعاونت Xbox مع شركة ناشئة تسمى Inworld AI لإنشاء مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي مولدة يمكن للمطورين استخدامها لإنشاء الألعاب. إنه تعاون متعدد السنوات، وتقول العلامة التجارية المملوكة لشركة Microsoft إنه يمكنه "مساعدة المبدعين وتمكينهم في الحوار والقصة وتصميم المهام". على وجه التحديد، يتطلع الشركاء إلى تطوير "مساعد طيار لتصميم الذكاء الاصطناعي" يمكنه تحويل المطالبات إلى نصوص برمجية مفصلة وأشجار حوار ومهام وعناصر لعبة أخرى بنفس الطريقة التي يمكن بها للأشخاص كتابة الأفكار في روبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي والحصول على نصوص برمجية مفصلة في المقابل. وسيعملون أيضًا على "محرك تشغيل شخصيات الذكاء الاصطناعي" الذي يمكن للمطورين توصيله بألعابهم الفعلية، مما يسمح للاعبين بإنشاء قصص ومهام وحوارات جديدة أثناء تقدمهم.

على موقع Inworld الإلكتروني، تقول إن تقنيتها يمكنها "صياغة شخصيات ذات شخصيات مميزة ووعي سياقي يبقى في العالم". على ما يبدو، يمكن أن يوفر للمطورين "محرك شخصية متكامل تمامًا لـ AI NPCs الذي يتجاوز نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)." الصورة أعلاه مأخوذة من أداة Droid Maker التي طورتها بالتعاون مع استوديو سرد القصص التابع لشركة Lucasfilm ILM Immersive عندما تم قبولها في برنامج Disney Accelerator. وكما يشير Kotaku، فإن تقنية الشركة لم تشحن بعد مع إصدار رئيسي للعبة، وقد تم استخدامها في الغالب للتعديلات.

يشعر المطورون بالقلق بشكل مفهوم بشأن هذه الأدوات القادمة. هناك مخاوف متزايدة بين المبدعين بشأن استخدام الشركات لعملهم لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي دون إذن - حتى أن مجموعة من المؤلفين، بما في ذلك جون جريشام وجورج آر آر مارتن، رفعوا دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، متهمين الشركة بانتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم. ومن ثم، بالطبع، هناك القلق الدائم من أن المطورين قد يقررون الاستغناء عن الكتاب والمصممين لخفض التكاليف.

ومع ذلك، تعتقد Xbox أن هذه الأدوات يمكن أن "تساعد في تسهيل الأمر على المطورين لتحقيق رؤاهم وتجربة أشياء جديدة ودفع حدود الألعاب اليوم وتجربة تحسين اللعب واتصال اللاعبين والمزيد." وفي إعلان العلامة التجارية، قال هايان تشانغ، المدير العام لشركة Gaming AI: "سوف نتعاون ونبتكر مع منشئي الألعاب داخل استوديوهات Xbox وكذلك استوديوهات الطرف الثالث بينما نقوم بتطوير الأدوات التي تلبي احتياجاتهم وتلهم إمكانيات جديدة للمستقبل."