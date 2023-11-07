الجامعة العربية تشارك في الأسبوع الكويتي الـ14 في مصر تحت شعار "فلسطين في قلب الأمة العربية"

تحت عنوان " محرقة غزة جريمة ضد الإنسانية " شارك قطاع الإعلام والاتصال بالأمانه العامه للجامعة العربية بجناح ضم لافتات تحمل شعار "فلسطين في قلب الأمة العربية" وذلك في الأسبوع الكويتي الـ14في مصر، والذي انطلقت فاعلياته مساء اليوم الثلاثاء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة.



وافتتحت فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر مساء اليوم الثلاثاء والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان "الكويت في مصر"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من السفراء مساعدي الوزراء والفنانين و بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات.



ويأتي الأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.