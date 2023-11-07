ميتا لن تتيح أدوات الإعلان الخاصة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين السياسيين

فيسبوك ليس غريباً على تخفيف وتخفيف المعلومات الخاطئة على منصته، حيث استخدم منذ فترة طويلة أنظمة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للمساعدة في استكمال جهود الاعتدال التي يقودها الإنسان.

في بداية شهر أكتوبر، قامت الشركة بتوسيع خبرتها في التعلم الآلي لتشمل جهودها الإعلانية من خلال مجموعة تجريبية من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكنها أداء مهام مثل إنشاء الخلفيات وضبط الصورة وإنشاء تسميات توضيحية لمحتوى فيديو أحد المعلنين.

ذكرت رويترز يوم الاثنين أن ميتا لن تجعل هذه الأدوات متاحة على وجه التحديد للمسوقين السياسيين قبل ما يُتوقع أن تكون دورة انتخابية وطنية وحشية ومثيرة للانقسام.

يتماشى قرار Meta بحظر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الكثير من النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن الشركة، كما سارعت رويترز للإشارة إلى ذلك، "لم تكشف بعد عن القرار علنًا في أي تحديثات لمعاييرها الإعلانية". يحظر كل من TikTok وSnap الإعلانات السياسية على شبكاتهما، وتستخدم Google "قائمة سوداء للكلمات الرئيسية" لمنع أدواتها الإعلانية المولدة بالذكاء الاصطناعي من الانحراف إلى الخطاب السياسي، وX (Twitter سابقًا)، حسنًا، لقد رأيت ذلك.

يسمح Meta بمجموعة واسعة من الاستثناءات لهذه القاعدة. يمتد حظر الأداة فقط إلى "مقاطع الفيديو المضللة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في جميع المحتويات، بما في ذلك المنشورات العضوية غير المدفوعة، باستثناء المحاكاة الساخرة أو الهجاء"، وفقًا لرويترز. وتخضع هذه الاستثناءات حاليًا للمراجعة من قبل مجلس الرقابة المستقل للشركة كجزء من قضية تركت فيها ميتا مقطع فيديو "معدلًا" للرئيس بايدن لأنه، كما زعمت الشركة، لم يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وافقت شركة فيسبوك، إلى جانب شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى في وادي السيليكون، في يوليو على الالتزامات الطوعية التي حددها البيت الأبيض بسن الضمانات الفنية والسياسية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقبلية. ويشمل ذلك توسيع جهود التعلم الآلي العدائي (المعروف أيضًا باسم الفريق الأحمر) لاستئصال السلوك النموذجي السيئ، ومشاركة معلومات الثقة والسلامة داخل الصناعة ومع الحكومة، بالإضافة إلى تطوير مخطط للعلامة المائية الرقمية لمصادقة المحتوى الرسمي وتوضيح أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.