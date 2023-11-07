تركيب 4711 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

شاركت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج، جمعية الأورمان في تركيب عدد (4711) وصلة مياه شرب نقية، للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية، بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، وذلك منذ انطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" .



يأتى لك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال رأفت السمان، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة



من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب، تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير، منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة، وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.



وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، وأن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28,108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية .