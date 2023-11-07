وكيل الصحة يتفقد المجلس الطبي العام ومركز رعاية طفل شرق بسوهاج

واصل اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج تفقد المنشأت الصحية بالمحافظة حيث تفقد المجلس الطبي العام لمتابعة سير العمل وانتظامه وخلال الزيارة ناقش وكيل الوزارة عدد من المواطنين المترددين على المجلس لتلقي الخدمة لمعرفة ما إذا كان هناك معوقات قابلتهم أثناء حصولهم على الخدمات بالمجلس لبحث سبل تذليلها أمامهم .





كما تفقد وكيل الوزارة رعاية طفل شرق ومتابعة ميكنة خدمات المواليد وتصاريح الوفاة وكذلك ميكنة الخدمات الصحية المتعلقة بالأطفال كريمي النسب كما تابع أيضاً جانب من الخدمات المقدمة حيث تابع جلسة تطعيم الأطفال وأعمال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالوحدة .





جدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات مبادرة الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ومبادرة المقبلين على الزواج ومبادرة صحة المرأة والمبادرات الأخرى المختلفة .





وتفقد الدكتور أحمد حسن الصيدلية واطمئن على توافر الأدوية والألبان بها وتفقد ايضا وحدة الأطفال كريمي النسب مشيدا بالعاملين والخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشأت التي تفقدها .





وفي سياق متصل عقد الدكتور أحمد حسن هاشم اجتماعه الأول مع مديري الإدارات بالإدارة العامة للطب العلاجي وذلك بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وذلك في إطار حرصه على التواصل والمتابعة وبناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وتناول الإجتماع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات وسبل تطوير تلك الخدمات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية . مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي تكاتف الجميع وتعاونهم لإنجاح تلك المنظومة التي تحظي بدعم كامل من القيادة السياسية وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة .





وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف المتابعة وإعداد خطة عمل تغطي جميع المنشآت العلاجية التي تقديم الخدمة الطبية للجمهور موجهًا بالالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة مشددا على حسن التعامل مع المرضي وزويهم بالمستشفيات و المنشأت الصحية والإلتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة .





ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الإدارات الفنية لرفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات .





جدير بالذكر أن هذا الإجتماع واحد من الاجتماعات التي يعقدها وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج لوضع أليات العمل الفترة القادمة .