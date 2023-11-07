"ثقافة الفيوم" تناقش القيم المصرية في المجتمع المعاصر 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''القيم المصرية في مجتمعنا المعاصر''، بحضور طالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، ومترجم الإشارة بالمدرسة، ضمن لقاءات التوعوية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحدث محمد صالح محاضر تنمية بشرية، عن أهم القيم المصرية الأصيلة، مثل التكافل بين الناس في الأحزان والأفراح والمناسبات، والتعاون في المهمات، والشهامة والكرم مع الغريب، ومراعاة أصول الصداقة، وحق الجوار مثل المجاملة في الفرح، والمواساة في الشدائد، وشرح ما تسهم به تلك القيم من الحفاظ على صمام الأمان للمجتمع المصري وتعمل على تماسكه.

وأضاف ''صالح'': شهدت منظومة القيم في المجتمع المصري تغيرات كثيرة، وتعد الأخلاق عنوان الشعوب، وأساس كل حضارة راقية، وأشار أيضا إلى رصد بداية تراجع مكانة بعض تلك القيم في مجتمعنا المصري، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت فى تهميش العلاقات الاجتماعية، والعائلية.

جاء اللقاء ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبري الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وفي سياق عدة برامج توعوية متخصصة لرواد مواقع قصور الثقافة تلقي الضوء على القضايا الاجتماعية.

كما يواصل قسم التمكين الثقافي فعاليات ورشة الأركت لليوم الثاني علي التوالي، لتصميم أشكال مختلفة من الخشب، تنفذها ميرا أمير مدربة الورشة، بمدرسة الأمل للصم البكم بنين بدمو، بينما نفذ أخصائي نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم، ورشة مصغرة لتعليم مشغولات الخرز، بمشاركة طالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، وتم خلالها عمل أساور متنوعة من الخرز.

محاضرة بعنوان "مفهوم الانتخابات" بفرع ثقافة الفيوم

وضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الايجابية والفعالة في الانتخابات، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "مفهوم الانتخابات"، تحدث خلالها الكاتب أحمد طوسون، عن مفهوم الانتخابات وهي عبارة عن عملية يقوم فيها الشعب بإختيار ممثل عنهم في عدة مجالات مثل مجلس النواب، مجلس الشيوخ أو رئاسية، وترجع اختيارات الشخص المنتخب، إلي عدة عوامل منها؛ حسن السمعة، وأن يكون جديرا بهذا المنصب كسلطة تشريعية لها الحق في إتخاذ القرارات، لإدارة شئون الدولة علي كافة المستويات.