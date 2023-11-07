"مياه الشرقية"تنظم حملة توعية لاستطلاعات آراء المواطنين وتسجيل الشكاوي

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء وتسجيل الشكاوي والاستفسارات بمدينة الزقازيق.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشرقية، أهمية توعية المواطنين بضرورة ترشيد إستخدام المياه والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى، والذي يعمل عل مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات، وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء، وخطورة استخدام الفلاتر و الطلمبات الحبشية.

ولفت إلى أهمية الوصول لجميع الفئات لتوعيتهم نحو اهمية ترشيد المياه، ويحقق رسالة الشركة للحفاظ على المياه، وتحقيق أمن مائي مستدامة، والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.