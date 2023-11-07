الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر بحضور وزراء الصناعة والعمل والمالية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

افتتحت فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر مساء اليوم الثلاثاء  والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان "الكويت في مصر"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من السفراء مساعدي الوزراء والفنانين و بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات.


ويأتي الأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.

 وأكد رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي الرابع عشر، أحمد إسماعيل بهبهاني، ان العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، قائلا أنها أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

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