وكيل وزارة الصحة بسوهاج يزور المجلس الطبي العام و مركز رعاية الطفل بمدينة سوهاج

واصل الدكتور احمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج تفقد المنشآت الصحية بالمحافظة حيث تفقد اليوم المجلس الطبي العام لمتابعة سير وانتظام العمل به و خلال الزيارة ناقش وكيل الوزارة عدد من المواطنين المترددين علي المجلس لتلقي الخدمة لمعرفه

ما اذا كان هناك معوقات قابلتهم اثناء حصولهم على الخدمات بالمجلس لبحث سبل تذليلها امامهم .

كما تفقد أيضاً رعايه طفل شرق و متابعة ميكنة خدمات المواليد و تصاريح الوفاة و كذلك ميكنة الخدمات الصحية المتعلقة بالأطفال كريمي النسب كما تابع أيضاً جانب من الخدمات المقدمة . حيث تابع جلسة تطعيم الأطفال وأعمال مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالوحدة

وجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات مبادرة الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ومبادرة المقبلين على الزواج ومبادرة صحة المرأة والمبادرات الأخرى المختلفة ،

كما تفقد الدكتور أحمد حسن الصيدلية واطمئن على توافر الأدوية والالبان بها وتفقد ايضا وحده الأطفال كريمي النسب مشيدا بالعاملين والخدمات المقدمه للمواطنين بالمنشأت التي تفقدها