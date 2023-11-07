النيجيرية هيلدا باسي تحطم الأرقام القياسية في موسوعة جينيس

حصلت الطاهية النيجيرية هيلدا إيفيونغ باسي ، المعروفة باسم هيلدا باسي ، رسميا من منصبها كحامل للأرقام القياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول ماراثون للطهي.

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية (GWR) تغريدة في بيان على موقعها الرسمي ، والذي تم نشره لاحقا على X.

أعلنت التغريدة أن آلان فيشر هو صاحب الرقم القياسي الجديد.

وجاء في البيان: "آلان فيشر (أيرلندا) ، مالك وطاه مطعم في اليابان ، حطم لقبين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية متعلقين بالطهي".

"أولا ، حصل على أطول ماراثون للطهي (فردي) بعد تسجيله وقتا قدره 119 ساعة و 57 دقيقة. هذا هو أكثر من 24 ساعة أطول من الرقم القياسي السابق الذي تحتفظ به الطاهية النيجيرية هيلدا باسي.

"ثم ادعى آلان أطول ماراثون للخبز (فردي) ، بزمن 47 ساعة و 21 دقيقة. حامل الرقم القياسي السابق كان ويندي ساندنر (الولايات المتحدة الأمريكية) بزمن 31 ساعة و 16 دقيقة.

"الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن آلان قام بكلتا المحاولتين متتاليتين ، مما يعني أنه كان في العمل في المطبخ لأكثر من 160 ساعة مع ما يزيد قليلا عن يوم راحة بينهما!"

أعلنت هيلدا في يونيو حاملة الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول ماراثون للطهي.

بدأت الطاهية النيجيرية البالغة من العمر 26 عاما يوم الخميس ، 11 مايو ، واستمرت حتى يوم الاثنين ، 15 مايو ، في طهي أكثر من 100 وعاء من الطعام خلال فترة عملها في المطبخ لمدة أربعة أيام.

قالت GWR إن هيلدا حاولت تسجيل رقم قياسي قدره 100 ساعة ، ومع ذلك ، تم خصم ما يقرب من سبع ساعات من مجموعها النهائي لأنها أخذت عن طريق الخطأ دقائق إضافية لإحدى فترات الراحة في وقت مبكر من المحاولة.

حطمت هيلدا الرقم القياسي السابق البالغ 87 ساعة و 45 دقيقة والذي سجلته لاتا توندون (الهند) في عام 2019.





