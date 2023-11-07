غدًا .. الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سيراميكا بالدوري

في تمام الرابعة عصر غد الأربعاء، يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب عثمان أحمد عثمان “المقاولون العرب”، لحساب منافسات الدوري الممتاز.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

الأهلي يستأنف تدريباته..

واستأنف الفريق الأحمر تدريباته الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا ‏مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض لاعبو الأحمر فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة، وأنهى الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب ‏المقاولون العرب.‏

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.‏



ويخوض الأهلي المباراة محتلًا الترتيب السابع من 3 مواجهات، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز 13 برصيد 7 نقاط.