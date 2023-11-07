الغارات الجوية تقتل عدة مدنيين فى مالي

قتل العديد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، يوم الثلاثاء في غارات نسبت إلى الجيش المالي في كيدال، وهو ما قد ينذر بالمعركة القادمة من أجل هذا المعقل لتمرد الطوارق وقضية سيادة رئيسية للدولة المركزية.

أفاد الإطار الاستراتيجي الدائم (CSP) ، وهو تحالف من الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارق ، في بيان صحفي عن مقتل 14 شخصا ، من بينهم ثمانية أطفال تجمعوا أمام مدرسة وستة من الوجهاء ، وفقا ل CSP بواسطة طائرات بدون طيار تركية الصنع من الجيش المالي.

وتحدث السكان والشهود، الذين تحدثوا في الغالب شريطة عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على سلامتهم، عن ستة أو سبعة أو تسعة قتلى، دون أن يكون لديهم نظرة عامة على كل منهم.

قال أحد العاملين الصحيين، إن قتل ستة أشخاص بينهم أطفال في غارات جوية شنها الجيش المالي. في المستشفى، أصبنا"،

ولم تحصل السلطات المالية في البداية على أي رد. وأشار الجيش على الشبكات الاجتماعية يوم السبت إلى أنه «حيد» في اليوم السابق بأصوله الجوية عددا معينا من الأهداف التي كانت تستعد لعمليات داخل المخيم الذي أخلته بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) مؤخرا.

وتؤكد أعمال الحرب التي وقعت يوم الثلاثاء، وهي أول قتلة في كيدال نفسها منذ أن استأنف تمرد الطوارق الأعمال العدائية مع الدولة في أغسطس، المخاوف من مواجهة يختمر فيها عشرات الآلاف من سكان المدينة، المركز التاريخي لتمرد الاستقلال ومفترق طرق على الطريق إلى الجزائر، لبعض الوقت.

ويعد تمرد كيدال ومنطقتها، حيث عانى الجيش من هزائم مذلة بين عامي 2012 و2014، مصدرا قديما للغضب في باماكو.

لقد جعل العقداء الذين تولوا مسؤولية البلاد بالقوة في عام 2020 استعادة السيادة الإقليمية شعارهم.

ومع ذلك، يسيطر المتمردون على كيدال الذين وافقوا بعد صعودهم في عام 2012 على وقف إطلاق النار في عام 2014، لكنهم حملوا السلاح مرة أخرى.

تزامنت انتفاضة الاستقلال عام 2012 مع دخول الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى العمل. لم يتوقف الجهاديون أبدا عن محاربة الدولة المركزية وأي وجود أجنبي ، مما أغرق مالي في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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ومنذ أغسطس، أصبح الشمال مرة أخرى مسرحا لتصعيد بين الجهات الفاعلة الموجودة (الجيش النظامي والمتمردون والجهاديون).

وأثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة، الذي طرده المجلس العسكري، سباقا للسيطرة على الأراضي، حيث طالبت السلطات المركزية باستعادة المخيمات، وعارضها المتمردون وحاول الجهاديون القيام بذلك. استفد من هذا لتعزيز قبضتهم.

ووعد إجلاء مينوسما لمخيمها في كيدال بأن يكون الأكثر قابلية للاشتعال.

تحسبا لرحيل مينوسما ، غادرت قافلة كبيرة للجيش في 2 أكتوبر باتجاه كيدال.

لكن بعثة الأمم المتحدة، التي قيدها تدهور الأمن، سرعت انسحابها وغادرت مخيم كيدال الأسبوع الماضي. سيطر التمرد الانفصالي على الفور ، قبل الجيش.

أثار التسرع في فك ارتباط مينوسما غضب المجلس العسكري ، الذي أراد أن يجعل هذا المغادرة يتزامن مع وصول الجيش. وقالت البعثة إن العقبات التي وضعها المجلس العسكري على عملية الإجلاء أجبرت مينوسما على تدمير جزء من معداتها لأنها لم تتمكن من إزالتها لكنها تركت وراءها البعض أيضا.

وأشار أحد السكان الذين عملوا في مينوسما إلى أن ضحايا يوم الثلاثاء كان من بينهم سكان تجمعوا أمام المخيم لجمع المعدات.

وأكد CSP من جانبه أن إحدى غارات الطائرات بدون طيار أصابت مجموعة من الأطفال أمام مدرسة بالقرب من المخيم.

وقالت CSP إنها تطلب من السلطات التركية "مراجعة سياستها المتمثلة في بيع الطائرات بدون طيار إلى المجلس العسكري" وإلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية التي تتعاون معها وفقا ل CSP.

ومن المفترض أن تكون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، التي بلغ عددها نحو 15 ألف جندي وشرطي وأكثر من 180 من أفرادها قتلوا في أعمال عدائية، قد غادرت بحلول 31 ديسمبر ومنذ يوليو، سحبت ما يقرب من 6000 من الأفراد المدنيين والنظاميين من مالي.