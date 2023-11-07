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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية".

  ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 حوار د. عبدالسند يمامة مع موقع “فيتو”

 ــ “نتنياهو” مجرم حرب 

 ــ عبدالسند يمامة: مخطط التهجير القسري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

 ــ د. وجدي زين الدين يكتب: المجتمع الدولي متخاذل.. والعرب كذلك!!!

 ــ الصهيونية النازية تواصل المذابح ضد الشعب الفلسطيني

 ــ الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة لآلاف الشهداء

 ــ مجلس الأمن يفشل مرة أخرى في وقف حرب الإبادة 

 ــ المجتمع الدولي يواصل التخاذل أمام جرائم الحرب

 ــ “السيسي”: لابد من وقف الحرب الإسرائيلية

 ــ “أبوالغيط”: أوقفوا الجنون الإسرائيلي

 

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