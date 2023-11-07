اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
حوار د. عبدالسند يمامة مع موقع “فيتو”
ــ “نتنياهو” مجرم حرب
ــ عبدالسند يمامة: مخطط التهجير القسري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: المجتمع الدولي متخاذل.. والعرب كذلك!!!
ــ الصهيونية النازية تواصل المذابح ضد الشعب الفلسطيني
ــ الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة لآلاف الشهداء
ــ مجلس الأمن يفشل مرة أخرى في وقف حرب الإبادة
ــ المجتمع الدولي يواصل التخاذل أمام جرائم الحرب
ــ “السيسي”: لابد من وقف الحرب الإسرائيلية
ــ “أبوالغيط”: أوقفوا الجنون الإسرائيلي