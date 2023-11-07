اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

حوار د. عبدالسند يمامة مع موقع “فيتو”

ــ “نتنياهو” مجرم حرب

ــ عبدالسند يمامة: مخطط التهجير القسري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: المجتمع الدولي متخاذل.. والعرب كذلك!!!

ــ الصهيونية النازية تواصل المذابح ضد الشعب الفلسطيني

ــ الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة لآلاف الشهداء

ــ مجلس الأمن يفشل مرة أخرى في وقف حرب الإبادة

ــ المجتمع الدولي يواصل التخاذل أمام جرائم الحرب

ــ “السيسي”: لابد من وقف الحرب الإسرائيلية

ــ “أبوالغيط”: أوقفوا الجنون الإسرائيلي