رفع كفاءة وتطوير الشوارع وإحلال وتجديد الشوارع برأس غارب

تابع اليوم اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب استمرار اعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع المدينة، ورصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجارى.

وتابع رئيس المدينة استمرار اعمال إحلال وتجديد الارصفة (بردورات، انترلوك) بشارع الميناء تغيير البردورات والانترلوك واستكمال انشاء ساحات انتظار السيارات.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمظهر الحضارى لمدن المحافظة ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رئيس غارب : استمرار تسليم الملاك والمستأجرين والمقمين بمنطقة العشوائيات المرحلة الثالثة بوحدات بديلة (بلوك ، شقة) بمنطقة حى الروضه بمدينة راس غارب.

كما صرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بأنه تم اليوم استمرار تسليم الملاك والمستأجرين والمقيمين من قاطنى المنطقة العشوائية المرحلة الثالثة بوحدات بديلة ( بلوك ، شقه) من بديل العشوائيات بحى الروضه بعد اجراء المعاينات اللازمه وازالة المنازل ورفع مخلفات إزالة المنازل

مشيرا بأنه تم اليوم الانتهاء من تسليم عدد (11) بلوك للملاك ، بعد التنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة .

يأتى هذا فى تنفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بتوفيرسكن لائق وتحقيق حياة كريمة للمواطنين

رئيس غارب : بدء تسليم المستحقين من المواطنين لوحدات سكنية بعمارات منطقة الصحراوية

فى ضوء إهتمام اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بالتيسير على المواطنين بمدن المحافظة وتقديم افضل خدمة لهم

وباشر اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم بدء تسليم المستحقين من المواطنين لوحدات سكنية بعمارات منطقة الصحراوية بعد قيامهم بتوريد المبالغ المستحقه .

حيث وجه نديم اعضاء اللجنة المكلفة باعمال تسليم الوحدات السكنية بالتوجه الى منطقة عمارات الصحراوية وسرعة تسليم للمواطنين الذين قاموا بتوريد المبالغ المستحقة

مشيرا بأنه تم اليوم الانتهاء من تسليم عدد (14) وحدة سكنية للملاك وجارى تسليم المواطنين تباعا .

تسليم الوحدات

الشوارع