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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

السيطرة على حريق بمنطقة أبو عشرة بالغردقة

الحريق
الحريق

 تمكنت الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق نشب بمنطقة أبو عشرة بالغردقة.

 وقام حي جنوب الغردقة برئاسه اللواء محمد صلاح الدين، رئيس حي جنوب  الغردقة، ومساعد رئيس الحي، أحمد يوسف، ومشرفي البيئة والنظافة والحماية المدنية بالسيطرة على حريق نشب بأبو عشرة جنوب مدينة الغردقة  وقاموا بإخماده للحفاظ على سلامة وأمن سكان المنطقة.

 وكان اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة قد أعلن،  اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع أمام مدرسة الصم وضعاف السمع مؤكدًا أن ذلك ضمن خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا وبالتوازي في عدد من شوارع المدينة طبقًا للخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الرصف

 

الحريق

 

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