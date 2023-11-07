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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخارجية الكندية تعلن مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين عبر معبر رفح

وزيرة الخارجية ميلاني
وزيرة الخارجية ميلاني جولي

 قالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، إن المجموعة الأولى من الكنديين غادرت قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

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 وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس" – تويتر سابقًا -، لم تذكر جولي عدد الكنديين الذين كانوا في المجموعة الأولى، وتقول إن الكنديين في مجموعة الإخلاء استقبلهم دبلوماسيون كنديون في مصر.

 

 وتقول جولي إنها كانت تتحدث من طوكيو، حيث تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المتوقع أن تهيمن عليه مناقشة الصراع المستمر منذ شهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

 

 وتضم قائمة الإخلاء المعتمدة من الهيئة العامة للمعابر الحدودية في غزة حوالي 80 شخصًا مرتبطين بكندا تم منحهم تصريحًا بالمغادرة عبر معبر رفح الحدودي.

 

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