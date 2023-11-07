ضبط 240 دراجة نارية مخالفة خلال حملات مكبرة على مستوى الجمهورية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية،وحماية المواطنين.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (240) دراجة نارية مخالفة.



وفي سياق منفصل استقبل مستشفى دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج سائق بشركة خاصة في منتصف العقد الثالث من العمر مصابًا بجرح رضي بالعين اليسرى وكدمة بالصدر والظهر ومهندس بذات الشركة في بداية العقد السابع من العمر مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات أعلى الجبهة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول كل من :- "إسلام . ا . ب . م" 25 سنة سائق بشركة خاصة ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً بجرح رضي بالعين اليسري وكدمه بالصدر والظهر و"كمال الدين ص م" 63 سنة مهندس بذات الشركة ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات أعلي الجبهة وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصابين قررا أنه أثناء إستقلالهما السيارة ملاكي قيادة الأول والتابعة للشركة محل عملهما وحال سيرها على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ونفيا وجود شبهة جنائية.



وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .