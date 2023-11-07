ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة
قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ،بقيادة الدكتور أشرف محى الدين ،من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بحملات رقابية بمراكز رشيد وإدكو وكوم حماده ، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.
أسفرت عن تحرير 21 محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم والدواجن والأسماك و اللحوم المصنعة والشحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.