تدشين مبادرة "يلا كفالة" بجامعة المنصورة

قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بإطلاق إشارة البدء للماراثون الرياضي لتدشين مبادرة " يلا كفالة" بجامعة المنصورة و التى تهدف الي تعريف المجتمع بنظام الأسر البديلة الكافلة و إزالة الوصمة المجتمعية.



بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و أعضاء مجلس النواب، وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، و رشا مكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “يلا كفالة”، وممثلى المجتمع المدنى.



وتم اختيار محافظة الدقهلية بإعتبارها من المحافظات الرائدة في مجال الرعاية البديلة وذلك لتنظيم حملة التوعية بالكفالة، وتستمر فاعليات البرنامج حتي 25 نوفمبر الجاري بالشراكة بين مؤسسة يلا كفالة وهيئة إنقاذ الطفولة، و تتضمن الفعاليات أنشطة متنوعة : فنية ورياضية وندوات لتوعية المجتمع بمفهوم الكفالة.



وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس السيسي أوصى بتسهيل إجراءات الكفالة من خلال توفير بيئة آمنة وأسر كريمي النسب ايمانًا منه بضرورة الاستثمار في البشر لأنه هو استثمار في الوطن.



وأكدت أن وزارة التضامن الإجتماعي تبذل جهودًا متواصلة لتوفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال في الأسر الكافلة، اتساقًا مع سياسة الدولة لحقوق الانسان، وتعهدت بتسهيل كافة الإجراءات لمؤسسة “يلا كفالة” وكافة المؤسسات التي تستهدف تسهيل آليات الكفالة للأسر الكافلة.



وأشارت أن جامعة المنصورة من الجامعات الرائدة التي تقدم كل الخدمات التي تفيد المواطن المصري ونتواصل لاستكمال انجازاتنا مع جامعة للمنصورة كما عبرت سعادتها عن انطلاق اتوبيس يلا كفالة من المحافظة وتحديدًا من الجامعة وهي رحلة تنطلق إلى الأمام.



وأوضحت أن الدولة بكافة مؤسساتها وسياساتها تنصب على حماية هؤلاء الأطفال صحيًا واجتماعيًا وجسديًا، وتوفير حياة كريمة للأطفال من مأوى وتربية دينية ومعرفية وثقافية مشيرة الى أن الوزارة معنية بتوفير الرعاية الكاملة للأطفال سواء صحيا أو نفسيا أو اجتماعيا، وقالت إن الوزارة قدمت تسهيلات هذا العام للأسر البديلة الكافلة.



وأفاد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أولي أولوياته دعم ورعاية الأيتام والأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير كافة احتياجاتهم ووجه بإطلاق العديد من البرامج لدعمهم منها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج اتوبيس الكفالة.

وأشار الى دور وزارة التضامن الاجتماعى والجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة وتقديم خدمات ودعم لا محدود لطلاب الجامعة من خلال إنشاء وحدة للتضامن الإجتماعى داخل الجامعة وتم اعداد دورات تدريبية وأنشطة توعوية لشباب الطلاب والخريجين والأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى وبرامج بناء الشخصية، وتقديم المساعدات المادية والعينية للطلاب الغير قادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، المساهمة بالأجهزة الطبية فى المستشفيات الجامعية، كما دعا رئيس الجامعة الى نشر ثقافة هذه المبادرة بين الطلاب وفى ربوع الدلتا والمدن والمحافظات المجاورة.



وأكد علي أن الجامعة بيت الخبرة العلمي والبحثي تلعب دوراً مجتمعي بالتعاون مع وزارة التضامن وكافة مؤسسات الدولة لنشر كافة برامج التوعية للأسرة والافراد ، وتسعى لنشر التوعية حول موضوع الكفالة وأهميته، وإقامة ورش عمل للإحاطة بكل جوانب مفهوم الكفالة ( الإجتماعية، الاقتصادية، القانونية و النفسية من خلال دمجهم فى المجتمع ).



وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الي أن فخامة الرئيس السيسي يولي رعاية الأيتام اهتمامًا كبيراً من خلال توفير كافة احتياجاتهم ووجه بإطلاق العديد من البرامج لدعمهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع كافة مؤسسة الدولة والمجتمع المدني.

