استاذ علوم سياسية يكشف سر تواجد أمريكا عسكريا في المنطقة.. ردع لإيران

أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، أن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في المنطقة في ظل التصعيد بقطاع غزة هو توجيه رسائل ردع لأطراف أخرى في المنطقة، لتبين أن أمريكا لديها موقف مما يحدث في المنطقة.

سر تواجد أمريكا عسكريا في المنطقة

وأوضح “حمزاوي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية"، أن هدف إرسال الولايات المتحدة حاملات الطائرات والغواصات النووية توجيه رسائل ردع لأطراف أخرى وتحديدا إيران والحركات القريبة منها في المنطقة، مشددًا على أن الولايات المتحدة وبالتحديد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، تتحرك على مستويين رئيسيين.

ونوه بأن المستويين الذي تم الحديث عنهم في السابق هم استكمال إعطاء ضوء أخطر لإسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية، مؤكدًا أنه من غير الصحيح أن الولايات المتحدة تتحدث عن وقف إطلاق النار، بل تتحدث عن هدنة إنسانية مشروطة بإدحال مساعدات للقطاع، ومشروطة أيضًا بالإفراج عن الرهائن أو عدد منهم وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأضاف أن حصيلة هذا المستوى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا تمارس أي شكل من أشكال الضغوط على إسرائيل لكي توقف العمليات العسكرية الحالية.

وفي نفس السياق، قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن القوات التي تحركت في اتجاه شرق المتوسط أمام الحدود الإسرائيلية والمياه اللبنانية تعد قطعة من الأسطول السادس، إذ تحركت حاملتي طائرات واحدة تلو الأخرى، ومن ثم تحركت سفينة قيادة من نابولي مباشرة لتقود العمل العسكري، موضحا أن حاملة الطائرات يرافقها مجموعة سفن معاونة.

دعم إسرائيل من الناحية المعنوية

وأضاف “قشقوش” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه مؤخرا جرى تحريك أحد الغواصات من طراز متقدم للغاية، لافتًا إلى أن القوى الكبيرة ليست موجهة ضد المدنيين في غزة وإنما هي دعم لإسرائيل من الناحية المعنوية إذ تعني أن أمريكا معاه وتساندها فضلا عن دعمها من الجانب المادي كون إسرائيل لديها قصور شديد في بعض كميات أنواع الذخائر التي بُعثت لأوكرانيا من قبل، إذ يتم تعويضها.

قطاع غزة

وردًا على سؤال هل قطاع غزة فقط هو المستهدف بتحريك وتواجد القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ علق قائلا: “الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 7 أساطيل تجوب بحار ومحيطات العالم”، مشيرًا إلى أن الأسطول السادس موجود في حوض البحر المتوسط بينما قيادته في إيطاليا بمدينة نابولي.