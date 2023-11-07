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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة إستونيا بالقاهرة

إستقبال سفيرة استونيا
إستقبال سفيرة استونيا

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، عصر اليوم  الثلاثاء إنجريد آمر سفيرة دولة إستونيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وزيادة السياح الوافدين من إستونيا الي منتجعات البحر الأحمر .

ورحب المحافظ بسفيرة إستونيا بالقاهرة ، متمنيا لها إقامة ممتعة بمدينة الغردقة ، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية الإستونية ، 

كما استعرض  محافظ البحرالأحمر  الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية ، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى والتى أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمى .

وفي ذات السياق وجهت السفيرة الإستونية الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، 

مؤكدة أن دولة  إستونيا تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع مصر ، 

مشيرة انها ستبذل قصارى جهدها لزيادة اعداد السائحين من استونيا الي مصر  وخاصة البحر الاحمر .

إستقبال سفيرة استونيا

 

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