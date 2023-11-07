محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة إستونيا بالقاهرة

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، عصر اليوم الثلاثاء إنجريد آمر سفيرة دولة إستونيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وزيادة السياح الوافدين من إستونيا الي منتجعات البحر الأحمر .

ورحب المحافظ بسفيرة إستونيا بالقاهرة ، متمنيا لها إقامة ممتعة بمدينة الغردقة ، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية الإستونية ،

كما استعرض محافظ البحرالأحمر الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية ، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى والتى أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمى .

وفي ذات السياق وجهت السفيرة الإستونية الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ،

مؤكدة أن دولة إستونيا تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع مصر ،

مشيرة انها ستبذل قصارى جهدها لزيادة اعداد السائحين من استونيا الي مصر وخاصة البحر الاحمر .