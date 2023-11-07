"المشاركة السياسية واجب وطني".. ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم ندوة اليوم الثلاثاء بعنوان " المشاركة السياسية حق دستورى وواجب وطنى " وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

يأتي هذا ضمن الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك " والتى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيل المديرية والمستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف الفيوم وبنى سويف وفريق عمل مركز النيل للإعلام بالفيوم محمد هاشم مدير المركز، زحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام، وعدد كبير من العاملين بمديرية التربية والتعليم.

خلال الندوة أشارت الدكتورة أمانى قرني فى بداية اللقاء إلى أهمية قطاع التعليم والدور المؤثر للمعلمين فى كافة القضايا الوطنية باعتبارهم قادة رأى وفكر وأكدت على أهمية المشاركة الإيجابية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التى تنال من وضع ومكانة مصر لافته لضرورة مشاركة كافة العاملين فى الانتخابات القادمة لارسال صورة للعالم بقوة شعب مصر واصطفافه خلف دولته.

وفى كلمته أكد محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بالقضايا المجتمعية والسياسية والتواصل مع كافة شرائح المجتمع لشرح سياسة وتوجه الدولة والعمل على تعزيز المشاركة الإيجابية وعرض لأهمية حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " وأهمية التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لنجاح هذه الحملة.

فيما أكد المستشار أسامة العطفى أن القانون يضمن حرية الاختيار ويضمن أن يبدى المواطن رأيه فى أمن وحرية تامة مشيرا إلى أن أهمية المشاركة تأتى من خلال أن كلما زاد عدد المشاركين فى العملية الانتخابية كلما زادت الرقابة الشعبية واضاف أن كثرة عدد المشاركين فى التصويت هو ضمانه لنزاهة الانتخابات إلى جانب الاشراف القضائى، مشيرا إلى أن من لهم حق التصويت فى الانتخابات حوالى 60 مليون مواطن.

وقال العطفى أن التصويت فى الانتخابات هو شهادة لله تعالى ومن يتخلف عن المشاركة هو كاتم للشهادة، وتناول بالشرح والتوضيح التعريف باختصاصات رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور والذى يمثل مصر عالميا وداخليا والفصل بين السلطات الثلاث والعمل على. حل النزاعات بين مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المصيرية.

وعن كيفية إختيار شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أشار العطفى إلى أنه يجب أن يتم بناء على سابق خبراته وقراراته وبرنامجه الانتخابى ورؤيته تجاه القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية وأكد على أن الاختيار لابد وأن يبنى على معرفة بقدرة الشخص على أن يعبر بمصر مرحلة الخطورة ويحقق لها الأمن والاستقرار خاصة وأن مصر هى قلب العالم العربى ورمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المستشار أسامة العطفى على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأهمية رفع الوعى لدى المواطنين بكافة شرائحه بأهمية هذه المشاركة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم وأن نبعث رسالة للعالم بقدرة المصريين وحرصهم على صنع مستقبلهم ومشاركته فى اختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطى سليم.

مركز النيل للإعلام يواصل فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

ومن جانبها أشارت حنان حمدى مسئول برامج مركز النيل أن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " لتوعية المواطنين من خلال الاتصال المباشر بأهمية المشاركه السياسيه باعتبارها حق دستورى والتزام وطنى مؤكدة على أن الحملة لا تستهدف التوجيه لشخص بعينه وانما تستهدف الحث على المشاركة الفعالة مع التأكيد على أهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية.