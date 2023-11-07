"أطباء بلا حدود" تكشف عن أوضاع مأساوية بمستشفيات غزة.. عمليات بدون تخدير

قال الدكتور أحمد الدخيري مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود،إن النظام الصحي بقطاع غزة لم يعد يمكنه التعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى في ظل حالة الحصار القائمة حتى الآن".

وأضاف أحمد الدخيري في مداخلة هاتفية على فضائية “ القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الثلاثاء: " الأطباء يخطروننا على أرض الواقع بأنه يتم إجراءاء جراحات وعمليات بتر أطراف بدون تخدير نظرا لعدم توفر المستلزمات الطبية في قطاع غزة".

لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة

وتابع أحمد الدخيري:" لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة، التي تؤوى آلاف المرضى، لافتًا إلى أننا نشهد ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي".

وأردف :" نشهد زيادة في عدد المرضى في المؤسسات الصحية، فقد ارتفع عدد المتضررين من القصف سواء بإصابات جراحية أو حروق".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 12 طفلا فلسطينيا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.