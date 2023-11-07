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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مشروع تكامل البنيه المعلوماتيه المكانية ( منصة مكانك )

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف المدينة الشبابية بشرم الشيخ ورشه عمل للتدريب علي المسح المكاني والبيانات الوصفية للهيئات الشبابية والرياضية والذي تنظمه الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الاداره العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني، بحضور احمد مسعد وكيل المديرية.

مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (منصة مكانك)، وذلك استكمال لاستراتيجية الدوله المصرية بكافة مؤسساتها لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة باستخدام احدث النظم والتقنيات العالمية، بغرض تحقيق طفرة تكنولوجية في القطاعات المختلفة للدولة، مما يخدم سياسة الدوله لتطبيق الحوكمة والميكنة والارتقاء بالخدمات المقدمة من اهداف التنمية المستدامة.

تحت رعايه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة.

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الجريدة الورقية