المشد 8 سنوات لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عنصر إجرامي، متهم بالاتجار في المواد المخدة، بالسجن المشد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى ، وأيمن صلاح غباشى ، وعضوية مهاب العزب ، وكيل النائب العام ، ومحمد عبدالستار سكرتير التحقيق.



بداية الواقعة تعود إلى يوم 7 مايو 2023، إذ قام المتهم "محمد.م.ف" 40 سنة، بمعاودة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بأنواعها على نطاق واسع، وبالكشف عن أرشيف سوابق المتهم، تبين أنه سبق ضبطه فى 5 قضايا متنوعة ما بين اتجار مخدرات، سلاح أبيض، تبديد ، سرقة مسكن ، تعاطى مخدرات.



تحرر محضر بالواقعة، حملت رقم، 1053 لسنة 2023 جنايات طور سيناء، وبالعرض على النيابة العامة، قرر عمر حسن وكيل نيابة طور سيناء، حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد.



وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء أحال القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 491لسنة 2023كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة حنيايات جنوب سيناء حكمها المتقدم.



تستكما محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر، غداً الأربعاء، إعادة محاكمة المُتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الجوكر".



لتحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني.

وأشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.